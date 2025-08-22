Circuit de Monthault Veilleins Loir-et-Cher

Circuit de Monthault A pieds

Circuit de Monthault Veilleins 41230 Veilleins Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 17000.0 Tarif :

Ce bel itinéraire ravira les amateurs de nature, avec ses écosystèmes variés et préservés, alternants forêts, sous-bois, plaines et étangs. La présence de maisons à pans de bois dans le bourg de Veilleins et d’une locature à la Pilaterie atteste de l’authenticité de ce patrimoine solognot.

English :

This beautiful itinerary will delight nature lovers, with its varied and preserved ecosystems, alternating forests, undergrowth, plains and ponds. The presence of half-timbered houses in the village of Veilleins and a locature at the Pilaterie attest to the authenticity of this Solognot heritage.

Deutsch :

Diese schöne Route wird Naturliebhaber mit ihren vielfältigen und geschützten Ökosystemen begeistern, in denen sich Wälder, Unterholz, Ebenen und Teiche abwechseln. Die Fachwerkhäuser in der Ortschaft Veilleins und die Locature in La Pilaterie zeugen von der Authentizität dieses solognesischen Kul

Italiano :

Questo splendido itinerario farà la gioia degli amanti della natura, con i suoi ecosistemi variegati e preservati, che alternano foreste, sottobosco, pianure e stagni. La presenza di case a graticcio nel villaggio di Veilleins e di una locatura a La Pilaterie testimoniano l’autenticità di questo p

Español :

Este bello itinerario hará las delicias de los amantes de la naturaleza, con sus variados y preservados ecosistemas, alternando bosques, sotobosques, llanuras y estanques. La presencia de casas con entramado de madera en el pueblo de Veilleins y una locature en La Pilaterie atestiguan la autentici

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire