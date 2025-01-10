Circuit de Nachamps Nachamps Charente-Maritime
Circuit de Nachamps Mairie de Nachamps 17380 Nachamps Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Nachamps se situe dans la Vallée de la Trézence, site naturel exceptionnel. Un circuit sur les petites routes de campagne à la découverte des hameaux et du patrimoine bâti.
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/ce7366ca-825f-4f16-9d48-46127dbfc5de/circuit-de-nachamps +33 5 46 59 76 10
English :
Nachamps lies in the Vallée de la Trézence, an exceptional natural site. A tour along small country roads to discover the hamlets and built heritage.
Deutsch :
Nachamps liegt im Tal der Trézence, einem außergewöhnlichen Naturgebiet. Eine Rundfahrt auf kleinen Landstraßen zur Entdeckung der Weiler und des baulichen Erbes.
Italiano :
Nachamps si trova nella Vallée de la Trézence, un sito naturale eccezionale. Un tour lungo piccole strade di campagna per scoprire i borghi e il patrimonio edilizio.
Español :
Nachamps se encuentra en el Valle de la Trézence, un paraje natural excepcional. Un recorrido por pequeñas carreteras rurales para descubrir las aldeas y el patrimonio construido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme