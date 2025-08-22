Circuit de Pierre Fiche Rix Nièvre
vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Pierre Fiche A pieds Difficulté moyenne
Circuit de Pierre Fiche 58500 Rix Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 15000.0
Balade à faire sur la journée, avec alternance de sentiers en sous bois et de chemins carrossables notamment en arrivant sur le site de l’aérodrome de Clamecy. a balade permet d’apprécier le Beuvron qui coule en aval de Rix, et qui passe au pied du lavoir édifié en pierre de taille avant de vous amener au château de Châteauvert qui domine la vallée et qui est aujourd’hui une colonie de vacances du ministère de l’environnement.
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
This is a full-day walk, alternating between woodland paths and carriage roads, particularly when you reach the Clamecy airfield site. he walk allows you to appreciate the Beuvron, which flows downstream from Rix, and which passes by the stone washhouse before taking you to the Châteauvert castle, which dominates the valley and is now a Ministry of the Environment vacation camp.
Deutsch :
Eine Tageswanderung, bei der sich Pfade durch den Wald mit Fahrwegen abwechseln, insbesondere wenn Sie den Flugplatz von Clamecy erreichen. Bei dieser Wanderung können Sie den Fluss Beuvron genießen, der unterhalb von Rix fließt und am Fuß des aus Quadersteinen errichteten Waschhauses vorbeifließt, bevor er Sie zum Schloss Châteauvert führt, das das Tal überragt und heute eine Ferienkolonie des Umweltministeriums ist.
Italiano :
Si tratta di un’escursione di un’intera giornata, che alterna sentieri boschivi e strade carrozzabili, in particolare quando si raggiunge il sito dell’aerodromo di Clamecy. La passeggiata permette di apprezzare il Beuvron, che scorre a valle di Rix, e che passa accanto al lavatoio in pietra prima di portare al castello di Châteauvert, che domina la valle e che oggi è una colonia gestita dal Ministero dell’Ambiente.
Español :
Se trata de un paseo de un día completo, en el que se alternan caminos forestales y caminos de carruajes, sobre todo al llegar al emplazamiento del aeródromo de Clamecy. El paseo permite apreciar el Beuvron, que fluye aguas abajo de Rix, y que pasa junto al lavadero de piedra antes de llevarle hasta el castillo de Châteauvert, que domina el valle y es actualmente un campamento de vacaciones gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente.
