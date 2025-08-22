Circuit de Planlebon Les Belleville Savoie

Circuit de Planlebon

Circuit de Planlebon Parking Les Frachettes 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

A l’entrée de la Vallée des Encombres, cet itinéraire vous emmène à la découverte des hameaux de Planlebon et des Priots.

Ces hameaux d’alpage, parfois en ruines, portent la mémoire de l’intense activité agropastorale.

+33 4 79 00 73 00

English : Planlebon circuit

Starting from the entrance to the Encombres Valley, this walk takes you through the hamlets of Planlebon and Les Priots. These charming Alpine villages, sometimes in ruins, carry memories of farming days gone by.

Deutsch : Weg von Planlebon

Startend beim Eingang des Tales des Encombres, dieser Weg nimmt Sie in der Entdeckung des Hameaux von Planlebon, Priots und von Gittamelon mit. Diese hameaux in der Alm, manchmal zerstört, tragen das Gedächtnis für die intensive agropastorale Aktivität des Tales.

Italiano :

All’ingresso della Vallée des Encombres, questo itinerario conduce alle frazioni di Planlebon e Les Priots.

Questi borghi d’alpeggio, talvolta in rovina, testimoniano l’intensa attività agro-pastorale.

Español :

A la entrada de la Vallée des Encombres, esta ruta le lleva a las aldeas de Planlebon y Les Priots.

Estos caseríos de pastos de montaña, a veces en ruinas, son testigos de la intensa actividad agropastoral.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme