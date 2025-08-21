Circuit de Poché Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe

Circuit de Poché

Circuit de Poché 72380 Sainte-Sabine-sur-Longève Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

Partez à la découverte du village de Sainte-Sabine-sur-Longève, profitez des petites routes et des chemins pour découvrir l’église Sainte-Sabine du XIème siècle, remaniée au XIXème siècle et la croix du Buisson

http://www.destinationcoco.com/

English :

Explore the village of Sainte-Sabine-sur-Longève and take advantage of the small roads and paths to discover the 11th-century Sainte-Sabine church, remodelled in the 19th century, and the Buisson cross

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Dorf Sainte-Sabine-sur-Longève. Nutzen Sie die kleinen Straßen und Wege, um die Kirche Sainte-Sabine aus dem 11. Jahrhundert, die im 19. Jahrhundert umgebaut wurde, und das Kreuz von Le Buisson zu entdecken

Italiano :

Esplorate il villaggio di Sainte-Sabine-sur-Longève e approfittate delle stradine e dei sentieri per scoprire la chiesa di Sainte-Sabine dell’XI secolo, rimaneggiata nel XIX secolo, e la croce di Le Buisson

Español :

Explore el pueblo de Sainte-Sabine-sur-Longève y aproveche las pequeñas carreteras y caminos para descubrir la iglesia del siglo XI de Sainte-Sabine, remodelada en el siglo XIX, y la cruz de Le Buisson

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-10 par eSPRIT Pays de la Loire