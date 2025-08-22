Circuit de Pousiniès PR2 St Etienne de Tulmont Saint-Étienne-de-Tulmont Tarn-et-Garonne

Circuit de Pousiniès PR2 St Etienne de Tulmont

Circuit de Pousiniès PR2 St Etienne de Tulmont Chemin de Pousiniès 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Un parcours, agréable et varié, qui longe la Tauge au départ, se poursuit le long des champs et à travers la Forêt de Sarret. Il offre de jolis points de vue sur la campagne environnante.

http://www.gorges-aveyron-tourisme.com/ +33 5 63 67 29 84

English : Circuit of Pousiniès PR2 St Etienne de Tulmont

A pleasant, varied trail that runs alongside the Tauge at the start, then along the fields and through the Sarret Forest. It offers lovely views of the surrounding countryside.

Deutsch :

Eine angenehme und abwechslungsreiche Strecke, die am Anfang entlang des Flusses Tauge verläuft und sich dann über Felder und durch den Wald von Sarret fortsetzt. Er bietet schöne Aussichtspunkte auf die umliegende Landschaft.

Italiano :

Un percorso piacevole e vario che costeggia il Tauge all’inizio, poi costeggia i campi e attraversa la Forêt de Sarret. Offre belle viste sulla campagna circostante.

Español : Circuito de Pousiniès PR2 St Etienne de Tulmont

Un sendero agradable y variado que discurre junto al Tauge al principio, luego a lo largo de los campos y a través del bosque de Sarret. Ofrece hermosas vistas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme