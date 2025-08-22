Circuit de randonnée Boucle de la chapelle du Banquet Ouroux-en-Morvan Nièvre

Circuit de randonnée Boucle de la chapelle du Banquet A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle de la chapelle du Banquet Place de l’église 58230 Ouroux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Au départ du village d’Ouroux-en-Morvan, ce circuit de 15km vous emmènera jusqu’à la Chapelle du Banquet, un édifice roman qui offre un splendide panorama.

Starting from the village of Ouroux-en-Morvan, this 15km circuit takes you to the Chapelle du Banquet, a Romanesque building with a splendid panorama.

Vom Dorf Ouroux-en-Morvan aus führt Sie dieser 15 km lange Rundweg zur Chapelle du Banquet, einem romanischen Bauwerk, das ein herrliches Panorama bietet.

Partendo dal villaggio di Ouroux-en-Morvan, questo percorso di 15 km conduce alla Chapelle du Banquet, un edificio romanico con una splendida vista panoramica.

Partiendo del pueblo de Ouroux-en-Morvan, este sendero de 15 km le llevará a la Chapelle du Banquet, un edificio románico con una espléndida vista panorámica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data