Circuit de randonnée Boucle du Maquis Bernard Montsauche-les-Settons Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du Maquis Bernard A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle du Maquis Bernard Place de l’église 58230 Montsauche-les-Settons Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 19000.0 Tarif :

Au départ d’Ouroux-en-Morvan partez sur les traces d’un des maquis les plus célèbres du Morvan Le Maquis Bernard. Un circuit de 19 km vous fera découvrir la campagne et les grandes forêts du Morvan au cœur desquels se cache un ancien cimetière militaire datant de l’époque de la résistance. Faites un véritable bond dans le temps ! Randonnée de 19km au départ d’Ouroux-en-Morvan ou de l’ancienne garde Coeuson pour une balade plus courte (11 km).

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/LesGrandsLacsduMorvan/?fref=ts +33 3 45 23 00 00

English :

Starting from Ouroux-en-Morvan, follow in the footsteps of one of the Morvan’s most famous maquis: Le Maquis Bernard. A 19 km circuit takes you through the countryside and forests of the Morvan, at the heart of which lies a former military cemetery dating back to the days of the Resistance. Take a real step back in time! A 19km hike starting from Ouroux-en-Morvan, or from the former Coeuson guardhouse for a shorter walk (11km).

Deutsch :

Von Ouroux-en-Morvan aus begeben Sie sich auf die Spuren eines der berühmtesten Maquis des Morvan: des Maquis Bernard. Auf einem 19 km langen Rundweg entdecken Sie die Landschaft und die großen Wälder des Morvan, in deren Herzen sich ein alter Soldatenfriedhof aus der Zeit des Widerstands verbirgt. Machen Sie einen echten Sprung in die Vergangenheit! Wanderung von 19 km ab Ouroux-en-Morvan oder ab der alten Wache Coeuson für eine kürzere Wanderung (11 km).

Italiano :

Partendo da Ouroux-en-Morvan, seguite le tracce di uno dei più famosi maquis del Morvan: Le Maquis Bernard. Un percorso di 19 km vi porterà attraverso la campagna e le foreste del Morvan, nel cuore del quale si trova un ex cimitero militare risalente all’epoca della Resistenza. Fate un vero passo indietro nel tempo! Un percorso di 19 km con partenza da Ouroux-en-Morvan o dall’ex corpo di guardia di Coeuson per una passeggiata più breve (11 km).

Español :

Saliendo de Ouroux-en-Morvan, siga las huellas de uno de los maquis más famosos del Morvan: Le Maquis Bernard. Un sendero de 19 km le llevará por la campiña y los bosques del Morvan, en cuyo corazón se encuentra un antiguo cementerio militar de la época de la Resistencia. Retroceda en el tiempo Recorrido de 19 km con salida desde Ouroux-en-Morvan o desde el antiguo puesto de guardia de Coeuson para un recorrido más corto (11 km).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data