Circuit de randonnée boucle Markstein Grand Ballon en passant par les lacs Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de randonnée boucle Markstein Grand Ballon en passant par les lacs

Circuit de randonnée boucle Markstein Grand Ballon en passant par les lacs 3 rue du 4 Février 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : Tarif :

Une très belle randonnée, relativement difficile entre 4 sites emblématiques de la région de Guebwiller le Markstein, le Grand Ballon, le lac du Ballon et le lac de la Lauch.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

A beautiful, relatively challenging hike between 4 emblematic sites in the Guebwiller region: Markstein, Grand Ballon, Lac du Ballon and Lac de la Lauch.

Deutsch :

Eine sehr schöne, relativ schwierige Wanderung zwischen vier symbolträchtigen Orten in der Region Guebwiller: Markstein, Grand Ballon, Lac du Ballon und Lac de la Lauch.

Italiano :

Una passeggiata molto bella e relativamente difficile tra 4 luoghi emblematici della regione di Guebwiller: il Markstein, il Grand Ballon, il Lac du Ballon e il Lac de la Lauch.

Español :

Un paseo muy bonito y relativamente difícil entre 4 lugares emblemáticos de la región de Guebwiller: el Markstein, el Grand Ballon, el Lac du Ballon y el Lac de la Lauch.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Système d’informations touristique Alsace