Circuit de randonnée chemin du Hochwald du Col du Pfaffenschlick à la Chapelle de Climbronn Climbach Bas-Rhin

Circuit de randonnée chemin du Hochwald du Col du Pfaffenschlick à la Chapelle de Climbronn

Le Chemin du Hochwald vous emmène à la découverte des richesses naturelles à travers la forêt ainsi que de l’Histoire avec le passage par la passerelle jouxtant le fossé antichar. Des panneaux pédagogiques ponctuent le parcours. Possibilité de visiter le Chemin des Cimes Alsace suivant les horaires d’ouverture.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

The Chemin du Hochwald takes you on a journey of discovery through the forest’s natural riches, as well as through history, as you cross the footbridge next to the anti-tank ditch. Educational panels punctuate the route. You can also visit the Chemin des Cimes Alsace during opening hours.

Deutsch :

Auf dem Hochwaldweg entdecken Sie die Naturschätze des Waldes und die Geschichte, indem Sie über die Brücke neben dem Panzerabwehrgraben gehen. Der Weg wird von pädagogischen Schildern begleitet. Möglichkeit, den Chemin des Cimes Alsace zu besuchen, je nach Öffnungszeiten.

Italiano :

Il sentiero di Hochwald vi conduce in un viaggio attraverso la foresta per scoprire le sue ricchezze naturali e la sua storia, attraversando la passerella accanto al fossato anticarro. Pannelli didattici punteggiano il percorso. È inoltre possibile visitare il Chemin des Cimes Alsace durante gli orari di apertura.

Español :

El sendero de Hochwald te lleva de viaje por el bosque para descubrir sus riquezas naturales, así como su historia, al cruzar la pasarela junto al foso antitanque. Paneles didácticos jalonan el recorrido. También puede visitar el Chemin des Cimes Alsace en horario de apertura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-19 par Système d’informations touristique Alsace