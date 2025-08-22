Circuit de randonnée Circuit des coteaux à Livry Livry Nièvre
Distance : 10000.0
Parcourez le circuit des côteaux et découvrez les pépites de Livry et son vignoble. Une randonnée facile, à pratiquer en famille !
English :
Take the hillside circuit and discover the nuggets of Livry and its vineyard. An easy hike, to be enjoyed by the whole family!
Deutsch :
Wandern Sie auf dem Rundweg der Côteaux und entdecken Sie die Nuggets von Livry und seinen Weinbergen. Eine leichte Wanderung für die ganze Familie!
Italiano :
Percorrete il circuito collinare e scoprite le pepite di Livry e del suo vigneto. Un’escursione facile da percorrere con tutta la famiglia!
Español :
Recorra el circuito de la ladera y descubra las pepitas de Livry y su viñedo. ¡Una excursión fácil para disfrutar con toda la familia!
