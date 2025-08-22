Circuit de randonnée Circuit des coteaux à Livry Livry Nièvre

Circuit de randonnée Circuit des coteaux à Livry A pieds Facile

Circuit de randonnée Circuit des coteaux à Livry Place de la mairie 58240 Livry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Parcourez le circuit des côteaux et découvrez les pépites de Livry et son vignoble. Une randonnée facile, à pratiquer en famille !

Facile

English :

Take the hillside circuit and discover the nuggets of Livry and its vineyard. An easy hike, to be enjoyed by the whole family!

Deutsch :

Wandern Sie auf dem Rundweg der Côteaux und entdecken Sie die Nuggets von Livry und seinen Weinbergen. Eine leichte Wanderung für die ganze Familie!

Italiano :

Percorrete il circuito collinare e scoprite le pepite di Livry e del suo vigneto. Un’escursione facile da percorrere con tutta la famiglia!

Español :

Recorra el circuito de la ladera y descubra las pepitas de Livry y su viñedo. ¡Una excursión fácil para disfrutar con toda la familia!

