Circuit de randonnée de Soultz-sous-Forêts par le chemin de Saint Jacques de Compostelle et le GR531 Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Circuit de randonnée de Soultz-sous-Forêts par le chemin de Saint Jacques de Compostelle et le GR531

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

Depuis la gare de Soultz-sous-Forêts, le circuit emprunte une portion du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et du GR53.

L’itinéraire traverse les villages de Keffenach, Memmelshoffen et Retschwiller.

La boucle se termine à Soultz-sous-Forêts offrant une immersion dans le patrimoine local.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

From Soultz-sous-Forêts railway station, the route takes in a section of the Camino de Santiago de Compostela and the GR53.

The route passes through the villages of Keffenach, Memmelshoffen and Retschwiller.

The loop ends in Soultz-sous-Forêts, offering an immersion in the local heritage.

Deutsch :

Vom Bahnhof Soultz-sous-Forêts aus führt die Route über einen Teil des Jakobswegs und des GR53.

Der Weg führt durch die Dörfer Keffenach, Memmelshoffen und Retschwiller.

Der Rundweg endet in Soultz-sous-Forêts, wo Sie in das lokale Kulturerbe eintauchen können.

Italiano :

Dalla stazione di Soultz-sous-Forêts, l’itinerario comprende un tratto del Cammino di Santiago de Compostela e del GR53.

Il percorso attraversa i villaggi di Keffenach, Memmelshoffen e Retschwiller.

L’anello termina a Soultz-sous-Forêts, immergendovi nel patrimonio locale.

Español :

Desde la estación de Soultz-sous-Forêts, la ruta recorre un tramo del Camino de Santiago y del GR53.

La ruta pasa por los pueblos de Keffenach, Memmelshoffen y Retschwiller.

El bucle termina en Soultz-sous-Forêts, sumergiéndote en el patrimonio local.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Système d’informations touristique Alsace