Circuit de randonnée Entre Blou et Neuillé Blou Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Entre Blou et Neuillé 49160 Blou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15900.0 Tarif :

Itinéraire de randonnée à travers bois et plaine maraîchère, sur les communes de Neuillé et de Blou. Ce parcours permet de découvrir châteaux et lavoirs, et d’admirer le panorama de la butte de Blou, point culminant de la région (109 m).

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Hiking trail through woods and market garden plains, in the communes of Neuillé and Blou. The route allows you to discover castles and washhouses, and admire the panorama from the Butte de Blou, the highest point in the region (109 m).

Deutsch :

Wanderroute durch Wälder und Gemüseanbaugebiete in den Gemeinden Neuillé und Blou. Auf dieser Strecke können Sie Schlösser und Waschhäuser entdecken und das Panorama des Hügels von Blou, dem höchsten Punkt der Region (109 m), bewundern.

Italiano :

Un percorso a piedi tra boschi e pianure di orti nei comuni di Neuillé e Blou. Il percorso comprende castelli e lavatoi e la vista panoramica dalla Butte de Blou, il punto più alto della regione (109 m).

Español :

Recorrido a pie por bosques y llanuras de huerta en los municipios de Neuillé y Blou. La ruta pasa por castillos y lavaderos, y por la vista panorámica desde la Butte de Blou, el punto más alto de la región (109 m).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime