Circuit de randonnée Entre Vigne et Charbon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Entre Vigne et Charbon

Circuit de randonnée Entre Vigne et Charbon 49700 Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 16900.0 Tarif :

Au fil de votre randonnée, vous découvrirez quelques vestiges de l’activité minière pratiquée ici jusqu’en 1870.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

As you hike along, you’ll come across some remnants of the mining activity that took place here until 1870.

Deutsch :

Auf Ihrer Wanderung werden Sie einige Überreste des Bergbaus entdecken, der hier bis 1870 betrieben wurde.

Italiano :

Durante l’escursione si incontrano alcuni resti dell’attività mineraria che si è svolta qui fino al 1870.

Español :

A lo largo de la caminata, encontrará algunos restos de la actividad minera que tuvo lugar aquí hasta 1870.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime