Circuit de randonnée équestre Boucle « le vignoble de Guebwiller » Buhl Haut-Rhin

Circuit de randonnée équestre Boucle « le vignoble de Guebwiller » Buhl Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de randonnée équestre Boucle « le vignoble de Guebwiller »

Circuit de randonnée équestre Boucle « le vignoble de Guebwiller » Rue du Trottberg (côté Buhl) 68530 Buhl Haut-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 7600.0 Tarif :

Promenade équestre au départ de la rue du Trottberg (côté Buhl). Cette promenade qui emprunte essentiellement des chemins larges ne présente pas de difficultés particulière. Elle permet de découvrir le magnifique vignoble de Guebwiller et les forêts qui le surplombe.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Horse ride from the rue du Trottberg (Buhl side). This walk, which mainly takes wide paths, does not present any particular difficulties. It allows you to discover the magnificent vineyard of Guebwiller and the forests that overlook it.

Deutsch :

Reitausflug ab der Rue du Trottberg (auf der Seite von Buhl). Dieser Ausritt, der hauptsächlich auf breiten Wegen verläuft, stellt keine besonderen Schwierigkeiten dar. Er ermöglicht es Ihnen, die wunderschönen Weinberge von Guebwiller und die Wälder, die sie überragen, zu entdecken.

Italiano :

Passeggiata equestre con partenza da Rue du Trottberg (lato Buhl). Questa passeggiata, che si svolge principalmente su ampi sentieri, non è particolarmente difficile. Permette di scoprire i magnifici vigneti di Guebwiller e le foreste che li sovrastano.

Español :

Paseo ecuestre que parte de la Rue du Trottberg (lado de Buhl). Este paseo, que transcurre principalmente por caminos anchos, no es especialmente difícil. Permite descubrir los magníficos viñedos de Guebwiller y los bosques que los dominan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace