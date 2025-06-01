Circuit de randonnée Les hauteurs de Dambach par le Hohenfels et le Grand Wintersberg Dambach Bas-Rhin

Circuit de randonnée Les hauteurs de Dambach par le Hohenfels et le Grand Wintersberg

Durée : 240 Distance : 8200.0 Tarif :

Cette belle randonnée vous emmène au coeur du massif des Vosges du Nord à la découverte du château semi-troglodytique du Hohenfels et des forêts aux multiples facettes. Ne manquez pas de faire un petit détour par la tour panoramique du Grand Wintersberg qui offre une superbe vue à 360° !

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

This beautiful hike takes you to the heart of the Vosges du Nord massif, to discover the semi-troglodytic Hohenfels castle and its multi-faceted forests. Don’t forget to make a detour to the panoramic Grand Wintersberg tower, which offers a superb 360° view!

Deutsch :

Diese schöne Wanderung führt Sie ins Herz der Nordvogesen, wo Sie die Halbhöhlenburg Hohenfels und die facettenreichen Wälder entdecken. Versäumen Sie nicht, einen kleinen Abstecher zum Aussichtsturm Grand Wintersberg zu machen, der eine herrliche 360°-Aussicht bietet!

Italiano :

Questa bella passeggiata vi porta nel cuore del massiccio dei Vosgi del Nord per scoprire il castello semi-trogloditico di Hohenfels e le sue foreste sfaccettate. Non dimenticate di fare una deviazione verso la torre panoramica del Grand Wintersberg, che offre una superba vista a 360°!

Español :

Este hermoso paseo le llevará al corazón del macizo de los Vosgos del Norte para descubrir el castillo semitroglodita de Hohenfels y sus bosques de múltiples facetas. No olvide desviarse hacia la torre panorámica del Grand Wintersberg, que ofrece una magnífica vista de 360°

