Circuit de randonnée Les pinèdes Saint-Philbert-du-Peuple Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Les pinèdes

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Les pinèdes 49160 Saint-Philbert-du-Peuple Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 12800.0 Tarif :

Circuit avec alternance de champs et de pinèdes.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Circuit with alternating fields and pine forests.

Deutsch :

Rundgang mit abwechselnden Feldern und Pinienwäldern.

Italiano :

Il percorso alterna campi e pinete.

Español :

La ruta alterna campos y pinares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime