Circuit de randonnée pédestre Parc Éolien de Fontenelle-Montby Fontenelle-Montby Doubs

Circuit de randonnée pédestre Parc Éolien de Fontenelle-Montby 25340 Fontenelle-Montby Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Profitez d’un sentier découverte de 9km au départ de Fontenelle-Montby qui vous permettra d’approcher et de contempler les éoliennes . Ce parc éolien est une zone comprenant 20 éoliennes nichées au cœur de la campagne. Avec une hauteur de 110m, les éoliennes promettent d’impressionner et de cultiver la curiosité des petits et des grands.

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

Take advantage of a 9km discovery trail starting from Fontenelle-Montby to get up close and personal with the wind turbines. This wind farm is an area comprising 20 wind turbines nestled in the heart of the countryside. With a height of 110m, the turbines promise to impress and arouse the curiosity of young and old alike.

Deutsch :

Nutzen Sie den 9 km langen Erlebnispfad von Fontenelle-Montby aus, um die Windturbinen zu bestaunen und sich ihnen zu nähern. Der Windpark ist ein Gebiet mit 20 Windrädern, die in die Landschaft eingebettet sind. Mit einer Höhe von 110 m werden die Windräder Groß und Klein beeindrucken und neugierig machen.

Italiano :

Approfittate di un percorso di scoperta di 9 km che parte da Fontenelle-Montby per conoscere da vicino le turbine eoliche. Questo parco eolico è un’area che comprende 20 turbine eoliche immerse nel cuore della campagna. Con un’altezza di 110 metri, le turbine eoliche promettono di impressionare e incuriosire grandi e piccini.

Español :

Aproveche la ruta de descubrimiento de 9 km que parte de Fontenelle-Montby para conocer de cerca los aerogeneradores. Este parque eólico es un conjunto de 20 aerogeneradores enclavados en plena naturaleza. Con una altura de 110 m, los aerogeneradores prometen impresionar y despertar la curiosidad de grandes y pequeños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data