Circuit de randonnée Sablonnière et château noir Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Sablonnière et château noir

Fédération Française de Randonnée Circuit de randonnée Sablonnière et château noir 49390 Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 19000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en plein cœur d’un massif forestier dense et riche en biodiversité.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Hiking circuit in the heart of a dense forest rich in biodiversity.

Deutsch :

Rundwanderung inmitten eines dichten Waldmassivs, das reich an biologischer Vielfalt ist.

Italiano :

Un percorso escursionistico nel cuore di una fitta foresta ricca di biodiversità.

Español :

Una ruta de senderismo en el corazón de un denso bosque rico en biodiversidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Anjou tourime