Circuit de randonnée Sablonnière et château noir Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire
Fédération Française de Randonnée Circuit de randonnée Sablonnière et château noir 49390 Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 19000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en plein cœur d’un massif forestier dense et riche en biodiversité.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Hiking circuit in the heart of a dense forest rich in biodiversity.
Deutsch :
Rundwanderung inmitten eines dichten Waldmassivs, das reich an biologischer Vielfalt ist.
Italiano :
Un percorso escursionistico nel cuore di una fitta foresta ricca di biodiversità.
Español :
Una ruta de senderismo en el corazón de un denso bosque rico en biodiversidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-10 par Anjou tourime