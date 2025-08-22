Circuit de randonnée Souzay-Champigny De Marguerite d’Anjou à Antoine Cristal Souzay-Champigny Maine-et-Loire
49400 Souzay-Champigny Maine-et-Loire Pays de la Loire
Souzay-Champigny est constitué de deux bourgs l’un en bord de Loire (Souzay), l’autre dans le vignoble (Champigny).
English :
Souzay-Champigny is made up of two towns: one on the banks of the Loire (Souzay), the other in the vineyards (Champigny).
Deutsch :
Souzay-Champigny besteht aus zwei Ortschaften: eine am Ufer der Loire (Souzay), die andere in den Weinbergen (Champigny).
Italiano :
Souzay-Champigny è composto da due villaggi: uno sulle rive della Loira (Souzay), l’altro nei vigneti (Champigny).
Español :
Souzay-Champigny se compone de dos pueblos: uno a orillas del Loira (Souzay), el otro en los viñedos (Champigny).
