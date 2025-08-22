Circuit de randonnée tour du lac de Saint-Agnan Saint-Agnan Nièvre

Circuit de randonnée tour du lac de Saint-Agnan En VTT assistance électrique Facile

Circuit de randonnée tour du lac de Saint-Agnan Place de l’église 58230 Saint-Agnan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Une belle randonnée de 9 km vous permet de faire le tour du lac. Sur ses rives, vous cheminerez en partie sous les arbres et en partie à découvert.

Facile

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

A beautiful 9 km hike takes you around the lake. On its shores, you’ll walk partly under the trees and partly in the open.

Deutsch :

Auf einer schönen 9 km langen Wanderung können Sie den See umrunden. An seinen Ufern wandern Sie teils unter Bäumen, teils im Freien.

Italiano :

Una bella passeggiata di 9 km vi porterà intorno al lago. Sulle sue rive, camminerete in parte sotto gli alberi e in parte all’aperto.

Español :

Un hermoso paseo de 9 km te lleva alrededor del lago. En sus orillas, caminarás en parte bajo los árboles y en parte al aire libre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data