Circuit de randonnée: Tour du vallon de Murbach Murbach Haut-Rhin
Circuit de randonnée: Tour du vallon de Murbach Murbach Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit de randonnée: Tour du vallon de Murbach
Circuit de randonnée: Tour du vallon de Murbach Parking de l’abbaye 68530 Murbach Haut-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 14000.0 Tarif :
Cette randonnée vous permettra de découvrir le vallon de Murbach et sa fameuse abbaye …
http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63
English :
This hike will allow you to discover the valley of Murbach and its famous abbey …
Deutsch :
Auf dieser Wanderung können Sie das Tal von Murbach und seine berühmte Abtei …
Italiano :
Questa escursione vi permetterà di scoprire la valle di Murbach e la sua famosa abbazia …
Español :
Esta excursión le permitirá descubrir el valle de Murbach y su famosa abadía …
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace