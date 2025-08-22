Circuit de randonnée Un village et son château entre Loire et troglodytes Variante Turquant Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Un village et son château entre Loire et troglodytes Variante

Circuit de randonnée Un village et son château entre Loire et troglodytes Variante 49730 Turquant Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Parcours en relief présentant les différents attraits du Saumurois la Loire, l’habitat troglodytique, le vignoble en alternance avec des zones boisées et humides.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Relief trail presenting the different attractions of the Saumur region: the Loire, troglodytic dwellings, vineyards alternating with wooded and humid areas.

Deutsch :

Ein Reliefparcours, der die verschiedenen Sehenswürdigkeiten des Saumurois vorstellt: die Loire, Höhlenwohnungen, Weinberge im Wechsel mit Wald- und Feuchtgebieten.

Italiano :

Un percorso in rilievo che presenta le varie attrattive della regione di Saumur: la Loira, le abitazioni trogloditiche, i vigneti alternati a zone boscose e umide.

Español :

Un recorrido en relieve que presenta los diferentes atractivos de la región de Saumur: el Loira, las viviendas trogloditas, los viñedos que se alternan con las zonas boscosas y húmedas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime