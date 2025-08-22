Circuit de randonnée Vernantes Variante Vernantes Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Vernantes Variante

Circuit de randonnée Vernantes Variante 49390 Vernantes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 10400.0 Tarif :

Circuit en sous-bois offrant plusieurs perspectives sur le village de Vernantes. Ce parcours est une version plus courte du sentier Circuit de la forêt , long de 13.1 km.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

An undergrowth trail offering several views of the village of Vernantes. This trail is a shorter version of the 13.1 km Circuit de la forêt trail.

Deutsch :

Rundgang durch den Unterwald, der mehrere Perspektiven auf das Dorf Vernantes bietet. Diese Strecke ist eine kürzere Version des 13,1 km langen Wanderwegs Circuit de la forêt .

Italiano :

Un sentiero nel sottobosco che offre diverse vedute del villaggio di Vernantes. Questo percorso è una versione più breve del Sentiero del bosco di 13,1 km.

Español :

Un sendero de maleza que ofrece varias vistas del pueblo de Vernantes. Este sendero es una versión más corta del Sendero del Bosque de 13,1 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-18 par Anjou tourime