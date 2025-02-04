Circuit de randonnée vers le camp celtique Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Circuit de randonnée vers le camp celtique 6 Place de l’Hôtel de Ville 67110 Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Grand Est
Durée : 180 Distance : 8500.0 Tarif :
Partez sur les traces de nos ancêtres celtes vers la petite enceinte cyclopéenne située au sommet du Ziegenberg.
https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70
English :
Follow in the footsteps of our Celtic ancestors to the small Cyclopean enclosure at the top of the Ziegenberg.
Deutsch :
Begeben Sie sich auf die Spuren unserer keltischen Vorfahren zu der kleinen zyklopischen Stadtmauer auf dem Gipfel des Ziegenbergs.
Italiano :
Seguite le orme dei nostri antenati celtici fino alla piccola muraglia ciclopica in cima allo Ziegenberg.
Español :
Siga los pasos de nuestros antepasados celtas hasta la pequeña muralla ciclópea en la cima del Ziegenberg.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par Système d’informations touristique Alsace