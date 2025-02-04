Circuit de randonnée vers le camp celtique Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Durée : 180 Distance : 8500.0 Tarif :

Partez sur les traces de nos ancêtres celtes vers la petite enceinte cyclopéenne située au sommet du Ziegenberg.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

Follow in the footsteps of our Celtic ancestors to the small Cyclopean enclosure at the top of the Ziegenberg.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren unserer keltischen Vorfahren zu der kleinen zyklopischen Stadtmauer auf dem Gipfel des Ziegenbergs.

Italiano :

Seguite le orme dei nostri antenati celtici fino alla piccola muraglia ciclopica in cima allo Ziegenberg.

Español :

Siga los pasos de nuestros antepasados celtas hasta la pequeña muralla ciclópea en la cima del Ziegenberg.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-04 par Système d’informations touristique Alsace