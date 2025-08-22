Circuit de randonnée Vignes et bois Les Ulmes Maine-et-Loire
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Vignes et bois 49700 Les Ulmes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 11500.0 Tarif :
Parcours en relief, au cœur du vignoble.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Relief trail through the heart of the vineyards.
Deutsch :
Reliefstrecke im Herzen des Weinbergs.
Italiano :
Un percorso in rilievo nel cuore dei vigneti.
Español :
Una ruta en relieve por el corazón de los viñedos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime