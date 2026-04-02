Circuit de Rigny le Ferron Rigny-le-Ferron Aube
Circuit de Rigny le Ferron Rigny-le-Ferron Aube vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Rigny le Ferron Facile
Circuit de Rigny le Ferron 10160 Rigny-le-Ferron Aube Grand Est
Durée : 120 Distance : 28302.0 Tarif :
Circuit cyclotouristique de 28 km au départ de Rigny-le-Ferron.
Facile
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English :
28 km cycle tour starting from Rigny-le-Ferron.
Deutsch :
28 km lange Fahrradtour mit Start in Rigny-le-Ferron.
Italiano :
Un tour in bicicletta di 28 km con partenza da Rigny-le-Ferron.
Español :
Recorrido en bicicleta de 28 km con salida en Rigny-le-Ferron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-06-24 par Aube en Champagne Attractivité