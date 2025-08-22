Circuit de Saint Crépin Saint-Crépin Charente-Maritime

Circuit de Saint Crépin

Circuit de Saint Crépin Eglise de Saint Crépin 17380 Saint-Crépin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découvrez lors de ce circuit, les vestiges du château et les douves d’Azay, ainsi que l’église du XVIIIème siècle du village de Saint Crépin.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

Discover the remains of the Azay castle and moat, as well as the 18th-century church in the village of Saint Crépin.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser Tour die Überreste des Schlosses und die Wassergräben von Azay sowie die Kirche aus dem 18. Jahrhundert im Dorf Saint Crépin.

Italiano :

Scoprite i resti del castello e del fossato di Azay e la chiesa del XVIII secolo nel villaggio di Saint Crépin.

Español :

Descubra los restos del castillo y el foso de Azay, así como la iglesia del siglo XVIII del pueblo de Saint Crépin.

