Circuit de Saint Crépin Saint-Crépin Charente-Maritime
Circuit de Saint Crépin
Circuit de Saint Crépin Eglise de Saint Crépin 17380 Saint-Crépin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Découvrez lors de ce circuit, les vestiges du château et les douves d’Azay, ainsi que l’église du XVIIIème siècle du village de Saint Crépin.
https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33
English :
Discover the remains of the Azay castle and moat, as well as the 18th-century church in the village of Saint Crépin.
Deutsch :
Entdecken Sie auf dieser Tour die Überreste des Schlosses und die Wassergräben von Azay sowie die Kirche aus dem 18. Jahrhundert im Dorf Saint Crépin.
Italiano :
Scoprite i resti del castello e del fossato di Azay e la chiesa del XVIII secolo nel villaggio di Saint Crépin.
Español :
Descubra los restos del castillo y el foso de Azay, así como la iglesia del siglo XVIII del pueblo de Saint Crépin.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme