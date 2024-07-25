Circuit de salm (n°10) Moussey Vosges

Circuit de salm (n°10) Moussey Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de salm (n°10) Adultes A pieds

Circuit de salm (n°10) 88210 Moussey Vosges Grand Est

Durée : 360 Distance : 23000.0 Tarif :

Ce circuit offre un intéret du début à la fin de la randonnée. En effet, vous pourrez découvrir les ruines du château de Salm, le panorama d’une roche au nom surprenant, ou encore admirer une ancienne chapelle,…

Départ quitter Senones en direction de La Petite Raon, Moussey puis le Donon jusqu’à Prayé.

Documentation disponible à l’Office de Tourisme.

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 57 91 03

English :

This tour offers interest from the beginning to the end of the hike. Indeed, you will be able to discover the ruins of the castle of Salm, the panorama of a rock with a surprising name, or admire an old chapel,…

Departure: leave Senones in the direction of La Petite Raon, Moussey then the Donon to Prayé

Documentation available at the Tourist Office.

Deutsch :

Diese Wanderung ist von Anfang bis Ende interessant. Sie können die Ruinen des Schlosses von Salm, das Panorama eines Felsens mit einem überraschenden Namen oder eine alte Kapelle entdecken…

Start: Verlassen Sie Senones in Richtung La Petite Raon, Moussey und dann den Donon bis Prayé

Unterlagen sind im Office de Tourisme erhältlich.

Italiano :

Questo tour offre interesse dall’inizio alla fine della passeggiata. Potrete infatti scoprire le rovine del castello di Salm, il panorama di una roccia dal nome sorprendente, o ammirare un’antica cappella,…

Partenza: lasciare Senones in direzione di La Petite Raon, Moussey e poi il Donon fino a Prayé

Documentazione disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Español :

Este recorrido ofrece interés desde el principio hasta el final del paseo. En efecto, podrá descubrir las ruinas del castillo de Salm, el panorama de una roca con un nombre sorprendente, o admirar una antigua capilla,…

Salida: salir de Senones en dirección a La Petite Raon, Moussey y luego el Donon hasta Prayé

Documentación disponible en la Oficina de Turismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-25 par Système d’information touristique Lorrain