Circuit de Thiescourt Thiescourt Oise

Circuit de Thiescourt A cheval Difficulté moyenne

Circuit de Thiescourt Place de l’église 60310 Thiescourt Oise Hauts-de-France

Durée : 130 Distance : 8700.0 Tarif :

Cet itinéraire de 8,5 km au départ de Thiescourt, parcourt les vallons de la « Petite Suisse » picarde et traverse le massif forestier avant de vous proposer une étape au cimetière national du village.

Situées à la sortie du village, près de l’église, deux nécropoles française et allemande ont été édifiées par la France en 1920, sur un terrain sur lequel se trouvait une fosse collective contenant environ 50 corps de soldats allemands et français. La majorité des soldats a été tuée au cours de la dernière année de guerre, en particulier lors de la bataille du Matz, en juin 1918.

English : Circuit de Thiescourt

This 8.5 km itinerary, starting from Thiescourt, goes through the valleys of the Picardy « Little Switzerland » and crosses the forest massif before offering you a stopover at the national cemetery of the village.

Located at the exit of the village, near the church, two necropolises were built by France and Germany in 1920, on a plot of land on which was a mass grave containing about 50 bodies of German and French soldiers. The majority of the soldiers were killed in the last year of the war, especially during the Battle of Matz in June 1918.

Deutsch : Circuit de Thiescourt

Diese 8,5 km lange Route beginnt in Thiescourt und führt durch die Täler der « Kleinen Schweiz » der Picardie und durchquert das Waldmassiv, bevor sie Ihnen einen Zwischenstopp am Nationalfriedhof des Dorfes anbietet.

Die beiden am Ortsausgang nahe der Kirche gelegenen französischen und deutschen Nekropolen wurden 1920 von Frankreich auf einem Grundstück errichtet, auf dem sich ein Massengrab mit etwa 50 Leichen von deutschen und französischen Soldaten befand. Die meisten Soldaten wurden im letzten Kriegsjahr getötet, vor allem in der Schlacht von Matz im Juni 1918.

Italiano :

Questo percorso di 8,5 km, con partenza da Thiescourt, si snoda nelle valli della « Piccola Svizzera » della Piccardia e attraversa il massiccio forestale prima di fare una sosta al cimitero nazionale del villaggio.

Situate all’uscita del villaggio, vicino alla chiesa, due necropoli francesi e tedesche furono costruite dalla Francia nel 1920, su un terreno in cui si trovava una fossa comune contenente circa 50 corpi di soldati tedeschi e francesi. La maggior parte dei soldati fu uccisa nell’ultimo anno di guerra, in particolare nella battaglia del Matz nel giugno 1918.

Español : Circuit de Thiescourt

Esta ruta de 8,5 km, que comienza en Thiescourt, recorre los valles de la « Pequeña Suiza » de Picardía y atraviesa el macizo forestal antes de ofrecer una parada en el cementerio nacional del pueblo.

Situadas a la salida del pueblo, cerca de la iglesia, dos necrópolis francesas y alemanas fueron construidas por Francia en 1920, en un terreno en el que había una fosa común con unos 50 cuerpos de soldados alemanes y franceses. La mayoría de los soldados murieron en el último año de la guerra, especialmente en la batalla del Matz en junio de 1918.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France