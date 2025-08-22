Circuit de Trail: Boucle n°2 de Glux-en-glenne Glux-en-Glenne Nièvre
Circuit de Trail: Boucle n°2 de Glux-en-glenne Trail Difficulté moyenne
Circuit de Trail: Boucle n°2 de Glux-en-glenne Place de l’église 58370 Glux-en-Glenne Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Voici un parcours assez facile, évoluant entre 630 et 760 mètres, de faible dénivelé (200 m de D+) offrant des ouvertures paysagères dans ces hautes terres morvandelles.
https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00
English :
This is a fairly easy route, varying between 630 and 760 metres, with a low gradient (200 m D+) offering scenic views of the Morvan highlands.
Deutsch :
Dies ist eine recht einfache Strecke, die sich zwischen 630 und 760 Metern bewegt, mit einem geringen Höhenunterschied (200 m D+), die landschaftliche Öffnungen in diesem Hochland von Morvandelle bietet.
Italiano :
Si tratta di un percorso abbastanza facile, che varia tra i 630 e i 760 metri, con solo una leggera pendenza (200 m di dislivello), che offre una vista sugli altipiani del Morvan.
Español :
Se trata de una ruta bastante fácil, que oscila entre los 630 y los 760 metros, con un ligero desnivel (200 m de desnivel), y que ofrece vistas de las tierras altas de Morvan.
