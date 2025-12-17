Circuit de visite à travers Châtenois Châtenois Bas-Rhin
Circuit de visite à travers Châtenois
Circuit de visite à travers Châtenois Place des Charpentiers 67730 Châtenois Bas-Rhin Grand Est
Durée : 75 Distance : 2000.0 Tarif :
Prenez le temps de découvrir Châtenois et son quartier fortifié à travers un parcours de 1h15.
https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20
English :
Take time to discover Châtenois and its fortified district on a 1h15 tour.
Deutsch :
Nehmen Sie sich die Zeit, Châtenois und sein befestigtes Viertel auf einem 1h15minütigen Rundgang zu entdecken.
Italiano :
Prendetevi del tempo per scoprire Châtenois e il suo quartiere fortificato con una visita guidata di 1h15.
Español :
Tómese su tiempo para descubrir Châtenois y su barrio fortificado en una visita guiada de 1h15.
2025-12-03