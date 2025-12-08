Circuit de visite à travers Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin

Circuit de visite à travers Muttersholtz

Circuit de visite à travers Muttersholtz Place des Tilleuls 67600 Muttersholtz Bas-Rhin Grand Est

Durée : 75 Distance : 2500.0 Tarif :

Prenez le temps de découvrir le village de Muttersholtz, son patrimoine bâti ancien, mais aussi ses édifices à énergie positive, à travers un parcours de 1h15.

https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/ +33 3 88 58 87 20

English :

Take time to discover the village of Muttersholtz, its ancient built heritage and its positive-energy buildings, on a 1h15 tour.

Deutsch :

Nehmen Sie sich Zeit, um das Dorf Muttersholtz, sein altes bauliches Erbe, aber auch seine Gebäude mit positiver Energiebilanz auf einem 1h15minütigen Rundgang zu entdecken.

Italiano :

Prendetevi del tempo per scoprire il villaggio di Muttersholtz, il suo antico patrimonio edilizio e i suoi edifici a energia positiva, con un tour di 1h15.

Español :

Tómese su tiempo para descubrir el pueblo de Muttersholtz, su antiguo patrimonio construido y sus edificios de energía positiva, en un recorrido de 1h15.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par Système d’informations touristique Alsace