Circuit de VTT Boucle n°2 de Gouloux Gouloux Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°2 de Gouloux Parking du saut de Gouloux 58230 Gouloux Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

Gouloux, niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, est un véritable joyau pour les amateurs de VTT en quête de nature sauvage et de sensations fortes. Avec ses sentiers sinueux traversant les forêts denses, ses chemins de crête offrant des panoramas à couper le souffle et ses descentes techniques, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English:

Gouloux, nestled in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a real gem for mountain bikers in search of wilderness and thrills. With its winding trails through dense forests, its ridge paths offering breathtaking panoramas and its technical descents, this region offers an ideal playground for off-road biking enthusiasts.

Deutsch:

Gouloux liegt im Herzen des regionalen Naturparks Morvan und ist ein wahres Juwel für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach wilder Natur und Nervenkitzel sind. Mit ihren kurvenreichen Pfaden durch dichte Wälder, Gratwegen mit atemberaubenden Panoramen und technischen Abfahrten bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano:

Gouloux, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è un vero gioiello per gli appassionati di mountain bike in cerca di natura selvaggia ed emozioni. Con i suoi percorsi tortuosi attraverso fitte foreste, i suoi sentieri di cresta che offrono panorami mozzafiato e le sue discese tecniche, questa regione offre un terreno di gioco ideale per gli amanti della bicicletta fuoristrada.

Español:

Gouloux, enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es una auténtica joya para los ciclistas de montaña en busca de naturaleza salvaje y emociones fuertes. Con sus sinuosos senderos a través de densos bosques, sus crestas que ofrecen impresionantes panorámicas y sus descensos técnicos, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los entusiastas de la bicicleta todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data