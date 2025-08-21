Circuit de VTT Boucle n°6 de Chaumard Chaumard Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°6 de Chaumard En VTT assistance électrique Très difficile

Circuit de VTT Boucle n°6 de Chaumard place de la mairie 58120 Chaumard Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 44000.0 Tarif :

Chaumard, petit village niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, est une destination prisée des amateurs de VTT en quête de sensations fortes et de découvertes. Avec ses sentiers vallonnés, ses chemins forestiers et ses panoramas à couper le souffle, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Chaumard, a small village nestled in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a popular destination for mountain bikers in search of thrills and discovery. With its hilly trails, forest paths and breathtaking panoramas, this region offers an ideal playground for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Chaumard, ein kleines Dorf im Herzen des regionalen Naturparks Morvan, ist ein beliebtes Ziel für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Nervenkitzel und Entdeckungen sind. Mit ihren hügeligen Pfaden, Waldwegen und atemberaubenden Panoramen bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Chaumard, un piccolo villaggio immerso nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è una destinazione popolare per gli appassionati di mountain bike in cerca di emozioni e scoperte. Con i suoi sentieri collinari, i percorsi forestali e i panorami mozzafiato, questa regione offre un terreno di gioco ideale per gli amanti della bicicletta fuoristrada.

Español :

Chaumard, pequeño pueblo enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es un destino popular para los ciclistas de montaña en busca de emociones y descubrimientos. Con sus senderos montañosos, sus pistas forestales y sus impresionantes panoramas, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los entusiastas de la bicicleta todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data