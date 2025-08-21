Circuit de VTT Boucle n°8 de Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°8 de Ouroux-en-Morvan En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de VTT Boucle n°8 de Ouroux-en-Morvan parking de la mairie 58230 Ouroux-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Ouroux-en-Morvan, charmant village niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, est une destination prisée des amateurs de VTT en quête d’aventures et de découvertes. Avec ses paysages pittoresques, ses chemins forestiers sinueux et ses sentiers montagneux, cette région offre un terrain de jeu idéal pour les passionnés de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Ouroux-en-Morvan, a charming village nestled in the heart of the Morvan Regional Nature Park, is a popular destination for mountain bikers in search of adventure and discovery. With its picturesque landscapes, winding forest roads and mountain trails, this region offers an ideal playground for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Ouroux-en-Morvan, ein charmantes Dorf im Herzen des regionalen Naturparks Morvan, ist ein beliebtes Ziel für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuern und Entdeckungen sind. Mit ihren malerischen Landschaften, kurvenreichen Waldwegen und bergigen Pfaden bietet diese Region einen idealen Spielplatz für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Ouroux-en-Morvan, un incantevole villaggio immerso nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, è una destinazione popolare per gli appassionati di mountain bike in cerca di avventura e scoperta. Con i suoi paesaggi pittoreschi, i tortuosi sentieri forestali e i percorsi di montagna, questa regione offre un terreno di gioco ideale per gli amanti della bicicletta fuoristrada.

Español :

Ouroux-en-Morvan, encantador pueblo enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, es un destino popular para los ciclistas de montaña en busca de aventuras y descubrimientos. Con sus paisajes pintorescos, sus sinuosos caminos forestales y sus senderos de montaña, esta región ofrece un terreno de juego ideal para los amantes de la bicicleta todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data