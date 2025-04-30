Circuit de VTT: Circuit de la Glashutte Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de VTT: Circuit de la Glashutte
Parking de la Sandgrube 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 40900.0 Tarif :

Une ascension vers le col du Haag par 4 cols, avant une redescente vers Guebwiller par le Judenhut et la Glasshutte

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

An ascent to the Haag Pass via 4 passes, before a descent to Guebwiller via the Judenhut and the Glasshutte

Deutsch :

Ein Aufstieg zum Col du Haag über 4 Pässe, bevor es über den Judenhut und die Glasshutte wieder hinunter nach Guebwiller geht

Italiano :

Salita al passo Haag attraverso 4 passi, prima della discesa a Guebwiller attraverso lo Judenhut e la Glasshutte

Español :

Subida al puerto de Haag por 4 puertos, antes de descender a Guebwiller por el Judenhut y el Glasshutte

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace