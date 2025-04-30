Circuit de VTT: Circuit de Murbach Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de VTT: Circuit de Murbach Guebwiller Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Circuit de VTT: Circuit de Murbach

Circuit de VTT: Circuit de Murbach Parking de la Sandgrube 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 25200.0 Tarif :

Ce circuit de 25 km relativement exigeant vous permettra de découvrir l’Abbaye de Murbach, ainsi que le chateau du Hugstein.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

This relatively demanding 25 km circuit will allow you to discover the Abbey of Murbach, as well as the Hugstein castle.

Deutsch :

Diese 25 km lange, relativ anspruchsvolle Strecke führt Sie an der Abtei von Murbach und dem Schloss Hugstein vorbei.

Italiano :

Questo circuito relativamente impegnativo di 25 km vi permetterà di scoprire l’abbazia di Murbach e il castello di Hugstein.

Español :

Este circuito relativamente exigente de 25 km le permitirá descubrir la abadía de Murbach, así como el castillo de Hugstein.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace