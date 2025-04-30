Circuit de VTT: Circuit du Rosstall Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de VTT: Circuit du Rosstall
Route du Col Amic
68500 Guebwiller
Haut-Rhin
Grand Est

Durée : 120 Distance : 14200.0 Tarif :

Découvrez le panorama sur la vallée de la Lauch depuis le Hugstein et revenez abrité dans la forêt sur ce circuit d’une quinzaine de km.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Discover the panorama of the Lauch valley from the Hugstein and return sheltered in the forest on this 15 km circuit.

Deutsch :

Entdecken Sie vom Hugstein aus das Panorama des Lauch-Tals und kehren Sie auf dieser etwa 15 km langen Strecke geschützt im Wald zurück.

Italiano :

Scoprite il panorama della valle del Lauch dall’Hugstein e tornate al riparo della foresta su questo circuito di 15 km.

Español :

Descubra el panorama del valle del Lauch desde el Hugstein y vuelva al abrigo del bosque en este circuito de 15 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-30 par Système d’informations touristique Alsace