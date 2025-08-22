Circuit de VTT de la vallée de la Colâtre Azy-le-Vif Nièvre

Circuit de VTT de la vallée de la Colâtre En VTT assistance électrique Facile

Circuit de VTT de la vallée de la Colâtre Place de l’Église 58240 Azy-le-Vif Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :

Ce circuit à VTT débute à Azy-le-Vif à partir de la mairie, longe l’étang de Pinet, emprunte la digue du déversoir de l’étang de Neuilly et enjambe la Colâtre.

Facile

+33 3 86 37 21 25

English :

This mountain bike circuit starts in Azy-le-Vif from the town hall, skirting the Etang de Pinet, following the dike of the Etang de Neuilly weir and spanning the Colâtre river.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Route beginnt in Azy-le-Vif am Rathaus, führt am Étang de Pinet entlang, über den Damm des Überlaufs des Étang de Neuilly und überquert die Colâtre.

Italiano :

Questo percorso per mountain bike parte da Azy-le-Vif dal municipio, costeggia l’Etang de Pinet, segue l’argine dello sbarramento dell’Etang de Neuilly e attraversa il Colâtre.

Español :

Este sendero para bicicleta de montaña comienza en Azy-le-Vif desde el ayuntamiento, bordea el Etang de Pinet, sigue el dique del embalse del Etang de Neuilly y atraviesa el Colâtre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data