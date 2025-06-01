Circuit-Découverte Colomby-Anguerny Colomby-Anguerny Calvados

Circuit-Découverte Colomby-Anguerny rue Bill Ross 14610 Colomby-Anguerny Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :

Découvrez le temps d’une balade la commune de Colomby-Anguerny, commune née de la fusion de Colomby sur Thaon et d’Anguerny. Commune rurale, elle possède un patrimoine riche et vous fera remonter le temps jusqu’au XIème siècle.

+33 2 31 37 46 80

English : Circuit-Découverte Colomby-Anguerny

Take a stroll through Colomby-Anguerny, the result of the merger of Colomby sur Thaon and Anguerny. A rural commune with a rich heritage, it will take you back in time to the 11th century.

Deutsch :

Entdecken Sie bei einem Spaziergang die Gemeinde Colomby-Anguerny, die aus dem Zusammenschluss von Colomby sur Thaon und Anguerny entstanden ist. Als ländliche Gemeinde verfügt sie über ein reiches Kulturerbe und wird Sie in der Zeit bis ins 11. Jahrhundert zurückversetzen.

Italiano :

Passeggiate a Colomby-Anguerny, risultato della fusione di Colomby sur Thaon e Anguerny. Comune rurale con un ricco patrimonio, vi riporterà indietro nel tempo fino all’XI secolo.

Español :

Pasee por Colomby-Anguerny, resultado de la fusión de Colomby sur Thaon y Anguerny. Un municipio rural con un rico patrimonio, que le hará retroceder en el tiempo hasta el siglo XI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme