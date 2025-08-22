Circuit découverte d’Aiguines Aiguines Var
Circuit découverte d’Aiguines Aiguines Var vendredi 1 mai 2026.
Circuit découverte d’Aiguines
Circuit découverte d’Aiguines 1, Place de la Mairie 83630 Aiguines Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Partez à la découverte du patrimoine artisanal et bâti grâce à son circuit découverte téléchargeable ci-dessous et disponible au Bureau d’Information Touristique d’Aiguines.
http://www.lacs-gorges-verdon.fr/ +33 4 94 70 21 64
English : Aiguines discovery tour
Discover the arts & crafts and heritage of Aiguines thanks to the discovery tour which can be downloaded below and is available at Aiguines Tourist Information Centre.
Deutsch :
Entdecken Sie das handwerkliche und bauliche Erbe mithilfe seines Entdeckungsrundgangs, der unten heruntergeladen werden kann und im Touristeninformationsbüro von Aiguines erhältlich ist.
Italiano :
Scoprite il patrimonio artigianale ed edilizio della regione grazie al percorso di scoperta, scaricabile qui sotto e disponibile presso l’Ufficio del Turismo di Aiguines.
Español :
Descubra el patrimonio artesanal y arquitectónico de la región en el recorrido de descubrimiento que puede descargarse a continuación y obtenerse en la Oficina de Turismo de Aiguines.
