Circuit découverte de Cailloux de la Mairie Cailloux-sur-Fontaines Rhône

Circuit découverte de Cailloux de la Mairie Cailloux-sur-Fontaines Rhône vendredi 1 août 2025.

Circuit découverte de Cailloux de la Mairie

Circuit découverte de Cailloux de la Mairie Place du 8 Mai 69270 Cailloux-sur-Fontaines Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Réalisé par l’association Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, ce circuit de 6,5 km vous raconte l’histoire du village au détour de l’Eglise, des moulins, des croix et des bois.

http://www.mairie-caillouxsurfontaines.fr/ +33 4 78 22 55 11

English :

Created by the association Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, this 6.5 km circuit tells you the history of the village through the church, the mills, the crosses and the woods.

Deutsch :

Dieser 6,5 km lange Rundweg wurde vom Verein « Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines » erstellt. Er erzählt Ihnen die Geschichte des Dorfes anhand der Kirche, der Mühlen, der Kreuze und der Wälder.

Italiano :

Creato dall’associazione Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, questo circuito di 6,5 km racconta la storia del villaggio attraverso la chiesa, i mulini, le croci e i boschi.

Español :

Creado por la asociación Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, este circuito de 6,5 km cuenta la historia del pueblo a través de la iglesia, los molinos, las cruces y los bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme