Circuit découverte de Cailloux de l’Eglise Cailloux-sur-Fontaines Rhône

Circuit découverte de Cailloux de l’Eglise

Circuit découverte de Cailloux de l’Eglise Départ devant l’Eglise 69270 Cailloux-sur-Fontaines Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Réalisé par l’association Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, ce circuit de 11 km vous raconte l’histoire du village au détour de l’Eglise, des moulins, des croix et des bois.

English :

Created by the association Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, this 11 km circuit tells you the history of the village through the church, the mills, the crosses and the woods.

Deutsch :

Dieser 11 km lange Rundweg wurde von der Vereinigung Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines erstellt. Er erzählt Ihnen die Geschichte des Dorfes anhand der Kirche, der Mühlen, der Kreuze und der Wälder.

Italiano :

Creato dall’associazione Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, questo circuito di 11 km racconta la storia del villaggio attraverso la chiesa, i mulini, le croci e i boschi.

Español :

Creado por la asociación Patrimoine et Actualité de Cailloux sur Fontaines, este circuito de 11 km le cuenta la historia del pueblo a través de la iglesia, los molinos, las cruces y los bosques.

