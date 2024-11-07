Circuit découverte de Castelnaud-La-Chapelle. Plus beaux villages de France Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

vendredi 1 août 2025.

A pieds Difficulté moyenne

Place Tournepique 24250 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Monter dans le village, classé « Plus beau villages de France » en suivant la direction » château écomusée ». Accrochés à flanc de falaise en surplomb du confluent entre Dordogne et Céou, le château de Castelnaud et ses demeures périgourdines s’étagent en terrasse le long des ruelles escarpées.

English : Circuit découverte de Castelnaud-La-Chapelle. Plus beaux villages de France

Go up in the village, classified « Most beautiful villages of France » following the direction « château écomusée ». Clinging to the cliffside overlooking the confluence between the Dordogne and Céou, the castle of Castelnaud and its Périgord houses are terraced along the steep streets.

Deutsch : Circuit découverte de Castelnaud-La-Chapelle. Plus beaux villages de France

Gehen Sie in dem Dorf, das als « Plus beaux villages de France » klassifiziert ist, in Richtung « Château écomusée » hinauf. Das Schloss Castelnaud und seine Häuser im Perigourdine-Stil liegen terrassenförmig in den steilen Gassen.

Italiano :

Salite al villaggio, classificato come uno dei « Villaggi più belli di Francia », seguendo la direzione del castello e del museo. Aggrappati alle falesie a strapiombo sulla confluenza dei fiumi Dordogna e Céou, il castello di Castelnaud e le sue case périgourdine si susseguono lungo le ripide strade.

Español : Circuit découverte de Castelnaud-La-Chapelle. Plus beaux villages de France

Suba al pueblo, clasificado como uno de los « Pueblos más bonitos de Francia », siguiendo la dirección del castillo y del museo. Aferrado a la ladera del acantilado que domina la confluencia de los ríos Dordoña y Céou, el castillo de Castelnaud y sus casas perigurdinas se escalonan a lo largo de las empinadas calles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine