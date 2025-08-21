Circuit découverte de Challes les Eaux Challes-les-Eaux Savoie

Circuit découverte de Challes les Eaux

Circuit découverte de Challes les Eaux Casino de Challes 73190 Challes-les-Eaux Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade accessible à tous, vous permettra de découvrir quelques édifices historiques de Challes-les-Eaux Casino, parc de Triviers, Thermes, château des Comtes de Challes, aérodrome, lavoir, église.

https://www.chamberymontagnes.com/ +33 4 79 33 42 47

English : Circuit découverte de Challes-les-Eaux

This pleasant and easy walking tour will allow you to discover some interesting historic buildings of the town Casino, Triviers Park, Thermal baths, Comtes de Challes Castle, airfield, old wash house, church.

Deutsch :

Bei diesem Spaziergang, der für alle zugänglich ist, können Sie einige historische Gebäude von Challes-les-Eaux entdecken: Casino, Parc de Triviers, Thermen, Schloss der Grafen von Challes, Flugplatz, Waschhaus, Kirche.

Italiano :

Gita per tutti per scoprire gli edifici storici di Challes-les-Eaux: Casinò, parco di Triviers, Terme, castello dei Conti di Challes, aerodromo, lavanderia, chiesa.

Español :

Este paseo, accesible para todos, le permitirá descubrir algunos de los edificios históricos de Challes-les-Eaux: Casino, parque de Triviers, termas, castillo de los Condes de Challes, aeródromo, lavadero, iglesia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme