Circuit découverte de Châteauneuf-de-Gadagne Châteauneuf-de-Gadagne Vaucluse

Circuit découverte de Châteauneuf-de-Gadagne

Circuit découverte de Châteauneuf-de-Gadagne Place de l’Eglise 84470 Châteauneuf-de-Gadagne Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce circuit découverte vous accompagnera aux grands points d’intérêts du village de Châteauneuf-de-Gadagne ! Un village à l’âme provençale et berceau du Félibrige.

+33 4 90 02 61 26

English :

This discovery tour will take you to the main points of interest in the village of Châteauneuf-de-Gadagne! A village with a Provençal soul and birthplace of the Félibrige.

Deutsch :

Diese Entdeckungstour begleitet Sie zu den großen Sehenswürdigkeiten des Dorfes Châteauneuf-de-Gadagne! Ein Dorf mit provenzalischer Seele und Wiege der Félibrige.

Italiano :

Questa visita di scoperta vi porterà a scoprire i principali punti di interesse del villaggio di Châteauneuf-de-Gadagne! Un villaggio dall’anima provenzale e luogo di nascita della Félibrige.

Español :

Este recorrido de descubrimiento le llevará a los principales puntos de interés del pueblo de Châteauneuf-de-Gadagne Un pueblo con alma provenzal y cuna del Félibrige.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-04-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme