Circuit découverte de Gerstheim Gerstheim Bas-Rhin

Circuit découverte de Gerstheim

Circuit découverte de Gerstheim rue du Rhin 67150 Gerstheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 120 Distance : 6500.0 Tarif :

En suivant les traces du mouton au sol, nous vous invitons à marcher dans les pas des femmes et des hommes qui ont arpentés ces rues. Une chouette balade à faire en famille, entre amis.

http://www.grandried.alsace/ +33 3 88 98 30 20

English :

Following in the footsteps of the sheep on the ground, we invite you to walk in the footsteps of the women and men who have walked these streets. A nice walk to do with family and friends.

Deutsch :

Wir laden Sie ein, den Spuren des Schafes auf dem Boden zu folgen und in die Fußstapfen der Frauen und Männer zu treten, die diese Straßen durchquert haben. Ein schöner Spaziergang für die ganze Familie oder mit Freunden.

Italiano :

Seguendo le tracce delle pecore sul terreno, vi invitiamo a camminare sulle orme degli uomini e delle donne che hanno percorso queste strade. Una bella passeggiata da fare con la famiglia e gli amici.

Español :

Siguiendo las huellas de las ovejas en el suelo, le invitamos a caminar sobre las huellas de los hombres y mujeres que han recorrido estas calles. Un bonito paseo para hacer con la familia y los amigos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-30 par Système d’informations touristique Alsace