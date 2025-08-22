Circuit découverte de Stenay jardins et voies d’eau Stenay Meuse

Circuit découverte de Stenay jardins et voies d’eau Adultes Trail Facile

Circuit découverte de Stenay jardins et voies d’eau 55700 Stenay Meuse Grand Est

Durée : Distance : 3200.0 Tarif :

Jolie petite ville de caractère, Stenay vous invite à découvrir ses multiples trésors à travers trois circuits thématiques balisés. Le circuit pédestre Jardins et voies d’eau vous mène à travers les rues, passerelles et ruelles bordés de murs de pierre longeant les jardins, dans la prairie suivant la Meuse, le canal ou de petits ruisseaux.

Facile

http://montsetvalleesdemeuse.com/ +33 3 29 80 64 22

English :

Pretty little town of character, Stenay invites you to discover its many treasures through three thematic marked out tours. The Gardens and waterways walking circuit leads you through the streets, footbridges and alleys lined with stone walls along the gardens, in the meadow following the Meuse, the canal or small streams.

Deutsch :

Stenay, eine hübsche kleine Stadt mit Charakter, lädt Sie ein, ihre zahlreichen Schätze auf drei ausgeschilderten thematischen Rundgängen zu entdecken. Der Fußweg Jardins et voies d’eau führt Sie durch Straßen, Stege und Gassen, die von Steinmauern gesäumt sind und an Gärten vorbeiführen, auf die Wiese, die der Maas, dem Kanal oder kleinen Bächen folgt.

Italiano :

Stenay, graziosa cittadina di carattere, invita a scoprire i suoi numerosi tesori attraverso tre circuiti tematici. Il tour a piedi Giardini e corsi d’acqua vi porta attraverso le strade, le passerelle e i vicoli fiancheggiati da muri in pietra che costeggiano i giardini, nel prato che segue la Mosa, il canale o i piccoli ruscelli.

Español :

Stenay, una pequeña y bonita ciudad con carácter, le invita a descubrir sus numerosos tesoros a través de tres circuitos temáticos señalizados. El recorrido a pie Jardines y vías fluviales le lleva por las calles, pasarelas y callejones bordeados de muros de piedra que discurren junto a los jardines, en la pradera que sigue el Mosa, el canal o los pequeños arroyos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-27 par Système d’information touristique Lorrain