Circuit découverte de Yenne Yenne Savoie

Circuit découverte de Yenne 1 Chemin du Port 73170 Yenne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur du territoire Dent du Chat Dent du Chat, la ville de Yenne se situe au bord du Rhône et abrite le secret du véritable Gâteau de Savoie. Ville natale de Charles Dullin, elle vous livre son histoire et ses anecdotes au fil du parcours de découverte.

http://www.dentduchat.fr/ +33 4 79 36 71 54

English : Yenne discovery tour

At the heart of the Dent du Chat Dent du Chat region, the town of Yenne lies on the banks of the Rhône and is home to the secret of the real Gâteau de Savoie. The birthplace of Charles Dullin, it shares its history and anecdotes with you along the discovery trail.

Deutsch :

Im Herzen des Gebiets Dent du Chat Dent du Chat liegt die Stadt Yenne am Ufer der Rhône und birgt das Geheimnis des echten Gâteau de Savoie. Als Geburtsstadt von Charles Dullin erzählt sie Ihnen auf dem Entdeckungsparcours ihre Geschichte und Anekdoten.

Italiano :

Nel cuore del territorio del Dent du Chat, la città di Yenne si trova sulle rive del Rodano e custodisce il segreto della vera torta sabauda. Luogo di nascita di Charles Dullin, vi racconta la sua storia e i suoi aneddoti lungo il percorso di scoperta.

Español :

En el corazón del territorio de la Dent du Chat, la ciudad de Yenne está situada a orillas del Ródano y alberga el secreto del auténtico pastel de Saboya. Lugar de nacimiento de Charles Dullin, te cuenta su historia y anécdotas a lo largo del camino del descubrimiento.

